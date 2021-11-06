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ОНК: более 60 заключенных пожаловались на пытки в тюремной больнице в Ростове-на-Дону

Денис Ламехов
Сегодня в 17:14

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростова-на-Дону Игорь Омельченко заявил, что более 60 заключенных пожаловались на пытки в межобластной туберкулезной больнице № 19. Его слова приводит «Медиазона»*.

По данным Омельченко, в списках значится 61 человек. Всего известно о 62 случаях пыток. Правозащитник заявил, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 286 УК («Превышение должностных полномочий»).

Дело было заведено еще в сентябре. Тогда члены ОНК впервые сообщили о жалобе заключенного — он рассказывал, что его более 70 дней держали привязанным к кровати в областной больнице, из‑за чего у него «протерлась нога до самого мяса». После огласки к ситуации подключились Управление собственной безопасности и прокуратура.

Председатель ОНК сообщил, что пытки были в том числе и сексуальными. По его словам, более года следствие бездействовало, несмотря на попытки правозащитников добиться уголовного дела.

Кроме того, силовики расследуют еще два уголовных дела — они связаны со смертями в тюремной больнице в 2020 году. Омельченко рассказал, что один из заключенных умер от сепсиса, травмы другого не были официально зафиксированы, хотя у него были сломаны позвоночник и ребра.

В начале октября в сеть попали видео, на которых запечатлены пытки и изнасилования заключенных сотрудниками туберкулезной больницы ФСИН № 1 в Саратове. МВД заочно арестовало программиста, передавшего видеоролики проекту Gulagu.net.

«Медиазона»* внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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