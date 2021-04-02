Thomas Mraz выпустил альбом «Victory». На нем фиты с Cream Soda, GONE.Fludd и еще много с кем

Рэпер Thomas Mraz представил альбом «Victory» из 25 треков. В пластинке можно услышать фиты с Cream Soda, «Лаудом», Basic Boy, GONE.Fludd, Tveth & OFFMi, Blago White, Леваном Горозией, а также Oligarkh, Lurmish и Ккоме. Послушать альбом можно здесь.

Последний крупный релиз уроженца Уфы «Hangover» вышел в 2018 году. Предыдущий мини-альбом «Random-6» Thomas Mraz выпустил в октябре 2019 года. В него вошли шесть песен, в том числе заглавная «Random».

Незадолго до премьеры «Victory» исполнитель снял клип на песню «Мой вайб», которая также вошла в альбом. В видео герои катаются на мотоцикле по ночному городу, а Thomas Mraz танцует под светом неоновых ламп.

Первый концерт из тура «V» пройдет 18 апреля в Красноярске. Thomas Mraz заедет в 23 города России, Украины и Беларуси, чтобы презентовать новую пластинку.

В прошлом году «Афиша Daily» поговорила с рэпером об отцовстве, Уфе, Dopeclvb и кризисе в рэпе. А до этого он рассказывал нам о треке, записанном совместно с американским рэпером Fat Nick.

