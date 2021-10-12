В ВОЗ заявили, что «Спутник V» может быть одобрен до конца года

Старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что организация может признать российскую вакцину «Спутник V» до конца 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сваминатан рассказала, что есть ряд юридических документов, касающихся вакцины, которые ждут подписания с обеих сторон. «Если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года и процесс может быть завершен», — сообщила она.

В сентябре ВОЗ приостановила одобрение «Спутника» из‑за несоответствия практик производства. В начале октября министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что организация готова к регистрации «Спутника V». «На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», — сказал он.

В данный момент «Спутник V» одобрен для применения в 70 государствах, в которых проживает более половины населения Земли. Для широкого распространения в странах Запада препарату необходимо получить лицензию от ВОЗ и Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Сейчас в списке рекомендованных для экстренного применения вакцин ВОЗ 7 препаратов, а на стадии одобрения — 13. В числе последних — «Спутник V» и другой российский препарат, «ЭпиВакКорона».