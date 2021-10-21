ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила приостановленный ранее процесс переквалификации российской вакцины «Спутник V» для экстренного применения. Об этом сообщается в реестре организации.

«ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения „Спутник V“ продолжается и вступает в завершающую стадию. Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине», — отмечается в твиттере вакцины.

Процедура завершится, когда ВОЗ получит все данные и закончатся последующие инспекции. Точная дата пока неизвестна.

16 сентября организация приостановила одобрение «Спутника» из‑за несоответствия практик производства. В начале октября министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что ВОЗ готова к регистрации препарата. Он отметил, что на сегодняшний день все барьеры для этого сняты. 12 октября старший научный сотрудник организации Сумия Сваминатан заявил, что ВОЗ может признать вакцину до конца 2021 года.

В данный момент «Спутник V» одобрен для применения в 70 государствах, в которых проживает более половины населения Земли. Для широкого распространения в странах Запада препарату необходимо получить лицензию от ВОЗ и Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Сейчас в списке рекомендованных для экстренного применения вакцин ВОЗ 7 препаратов, а на стадии одобрения — 13. В числе последних — «Спутник V» и другой российский препарат, «ЭпиВакКорона».