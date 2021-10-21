перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины «Спутник V» 8:58
Дмитрий Казнин/Facebook
Умер ведущий «Дождя»* Дмитрий Казнин. Ему было 47 лет 8:36
В Ивановской области сотрудники колонии поймали кота с марихуаной. Ему удалось сбежать Вчера в 22:52
Любовь Соболь объявили в розыск Вчера в 22:30
Королевский монетный двор Британии будет извлекать золото из старых смартфонов и ноутбуков Вчера в 21:40
26 октября в Москве начнется фестиваль «Новое британское кино». Там покажут «Спенсер» Вчера в 20:52
Указ Путина о нерабочих днях, новый клип Måneskin и другие новости дня
Вчера в 20:38 дайджест
«Альпина Паблишер» запустит первый онлайн-курс «Счастье быть собой», который поможет принять себя Вчера в 19:48
Пресс-материалы
На фестивале Beat Weekend представили три короткометражки о российских предпринимателях Вчера в 19:17
Лев Лещенко стал новым гостем шоу «Узнать за 10 секунд» от «Афиши» Вчера в 19:16
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти под Новороссийском в 4,5 млрд рублей Вчера в 19:14
Студентки техникума в Ростовской области обвинили преподавателя физкультуры в домогательствах Вчера в 18:48
На Reddit спросили жителя многоэтажки в Кудрово на 18 тыс. человек, каково жить в «человейнике» Вчера в 18:35
Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября Вчера в 17:50
Кадр из фильма «Память»
В «Художественном» пройдет премьера фильма «Память» с Тильдой Суинтон в главной роли Вчера в 17:37
Правительство России поддержало законопроект о пожизненном сроке для педофилов Вчера в 17:14
Мошенники переписали на себя квартиру и дачу профессора РГГУ Вчера в 17:02
Måneskin выпустили видео на сингл «Mammamia» Вчера в 16:37
Европарламент присудил Алексею Навальному премию Сахарова Вчера в 16:31
В США человеку впервые успешно пересадили почку генно-модифицированной свиньи Вчера в 16:19
Отключить рекламу

ВОЗ возобновила процедуру одобрения вакцины «Спутник V»

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:58

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила приостановленный ранее процесс переквалификации российской вакцины «Спутник V» для экстренного применения. Об этом сообщается в реестре организации.

«ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения „Спутник V“ продолжается и вступает в завершающую стадию. Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине», — отмечается в твиттере вакцины.

Процедура завершится, когда ВОЗ получит все данные и закончатся последующие инспекции. Точная дата пока неизвестна.

16 сентября организация приостановила одобрение «Спутника» из‑за несоответствия практик производства. В начале октября министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что ВОЗ готова к регистрации препарата. Он отметил, что на сегодняшний день все барьеры для этого сняты. 12 октября старший научный сотрудник организации Сумия Сваминатан заявил, что ВОЗ может признать вакцину до конца 2021 года.

В данный момент «Спутник V» одобрен для применения в 70 государствах, в которых проживает более половины населения Земли. Для широкого распространения в странах Запада препарату необходимо получить лицензию от ВОЗ и Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Сейчас в списке рекомендованных для экстренного применения вакцин ВОЗ 7 препаратов, а на стадии одобрения — 13. В числе последних — «Спутник V» и другой российский препарат, «ЭпиВакКорона».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
ВОЗ
Люди
Михаил Мурашко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить