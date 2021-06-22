Рейчел Зеглер из «Вестсайдской истории» сыграет роль Белоснежки в новом ремейке Disney

Роль Белоснежки в новой экранизации Disney получила звезда «Вестсайдской истории» Рейчел Зеглер. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером фильма выступит Марк Уэбб («500 дней лета», «Почему женщины убивают»), продюсером — Марк Платт («Ла-Ла Ленд», «Круэлла»). Производство должно начаться в 2022 году.

«Необычайные вокальные способности Рейчел — это только начало ее таланта. Ее сила, интеллект и оптимизм станут неотъемлемой частью нового открытия радости в этой классической диснеевской сказке», — сказал Уэбб.

Оригинальный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», основанный на сказке братьев Гримм, был впервые выпущен в 1938 году. Он стал первым полнометражным анимационным фильмом Disney, который имел огромный успех.

Инсайдеры Deadline говорят, что новый фильм расширит историю и музыку оригинала. Композиторский дуэт Бенджа Пасека и Джастина Пола, написавший музыку для «Ла-Ла Ленда» и «Величайшего шоумена», присоединятся к производству картины Disney.