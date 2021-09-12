Новая экранизация «Русалочки» выйдет в мае 2023 года

Новая экранизация «Русалочки» от Disney выйдет в кинотеатрах 26 мая 2023 года, сообщает Collider. Съемки ремейка, в котором Ариэль сыграла темнокожая R’n’B-певица Халле Бейли, завершились еще в июле.

После нескольких задержек производства из‑за COVID-19 съемки стартовали в январе в Великобритании. В июле Бейли опубликовала пляжное фото из Италии, дав зрителям возможность почувствовать визуальный стиль фильма.