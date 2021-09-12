перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Китае обнаружили новый эпицентр заражения коронавирусом 16:23
Новая экранизация «Русалочки» выйдет в мае 2023 года 16:16
Бен Аффлек заявил, что «Последняя дуэль» Ридли Скотта — феминистский фильм 16:07
«Закусочная Боба» выйдет на киноэкранах в мае 2022 года. Создатели выложили постер полного метра 15:07
В Китае запретили регистрировать новые видеоигры 14:40
Бритни Спирс возглавила рейтинг самых влиятельных людей 2021 года по версии читателей Time 14:29
ullstein bild/Getty Images
Умерла участница поп-группы Baccara Мария Мендиола. Дуэт известен песней «Yes Sir, I Can Boogie» 13:40
МИД Франции не станет признавать новое правительство Афганистана под руководством талибов 13:37
Болельщики спасли кота, сорвавшегося с верхнего яруса на стадионе в Майами 12:20
В России выявили 18 554 случая коронавируса за сутки 12:02
Из дома теннисистки Елены Весниной украли золотую и серебряную олимпийские медали 11:08
ФБР рассекретило первый документ о терактах 11 сентября 2001 года. Этого требовал Байден 10:05
Главный приз Венецианского фестиваля получила французская картина «Событие» 8:51
Моргенштерн рассказал, что пожертвовал деньги ребенку со СМА под угрозой подброса наркотиков Вчера в 21:05
Женщина привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи. Ей не дали разрешение на похороны Вчера в 20:05
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке сайта свердловской правительственной газеты Вчера в 19:18
Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob, на котором публикуются отзывы о работодателях Вчера в 19:10
Возвращение поставок шампанского, перенос «Не время умирать» и другие новости дня
Вчера в 18:24 дайджест
Съемки «Миссия невыполнима-7» завершились Вчера в 17:02
Комитет вин Шампани объявил о возобновлении поставок шампанского в Россию Вчера в 16:30
Отключить рекламу

Новая экранизация «Русалочки» выйдет в мае 2023 года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:16

Новая экранизация «Русалочки» от Disney выйдет в кинотеатрах 26 мая 2023 года, сообщает Collider. Съемки ремейка, в котором Ариэль сыграла темнокожая R’n’B-певица Халле Бейли, завершились еще в июле.

После нескольких задержек производства из‑за COVID-19 съемки стартовали в январе в Великобритании. В июле Бейли опубликовала пляжное фото из Италии, дав зрителям возможность почувствовать визуальный стиль фильма.

Также в экранизации «Русалочки» снялись Джона Хауэр-Кинг в роли принца Эрика, Джейкоб Тремблей озвучит Флаундера, Давид Диггс — Себастьяна, а Аквафина подарит голос Скаттлу. Ведьму Урсулу сыграет Мелисса МакКарти, короля Тритона — Хавьер Бардем.

В фильме прозвучат песни из оригинального мультфильма, а также композиции, написанные специально для картины. Над музыкой работали Алан Менкен, который писал ее для мультфильма, и Лин-Мануэль Миранда, работавший над «Моаной».

В 2017 году в кинотеатрах уже показывали экранизацию знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена. Главная роль в том проекте досталась Поппи Дрейтон, хотя изначально планировали пригласить Хлою Морец.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Walt Disney
Люди
Хлоя Морец
Эрика Тремблей
Джейкоб Тремблей
Мелисса Маккарти
Хавьер Бардем
Алан Менкен
Поппи Дрейтон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить