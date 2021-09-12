Новая экранизация «Русалочки» выйдет в мае 2023 года

Новая экранизация «Русалочки» от Disney выйдет в кинотеатрах 26 мая 2023 года, сообщает Collider. Съемки ремейка, в котором Ариэль сыграла темнокожая R’n’B-певица Халле Бейли, завершились еще в июле.
После нескольких задержек производства из‑за COVID-19 съемки стартовали в январе в Великобритании. В июле Бейли опубликовала пляжное фото из Италии, дав зрителям возможность почувствовать визуальный стиль фильма.
Также в экранизации «Русалочки» снялись Джона Хауэр-Кинг в роли принца Эрика, Джейкоб Тремблей озвучит Флаундера, Давид Диггс — Себастьяна, а Аквафина подарит голос Скаттлу. Ведьму Урсулу сыграет Мелисса МакКарти, короля Тритона — Хавьер Бардем.
В фильме прозвучат песни из оригинального мультфильма, а также композиции, написанные специально для картины. Над музыкой работали Алан Менкен, который писал ее для мультфильма, и Лин-Мануэль Миранда, работавший над «Моаной».
В 2017 году в кинотеатрах уже показывали экранизацию знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена. Главная роль в том проекте досталась Поппи Дрейтон, хотя изначально планировали пригласить Хлою Морец.