«Нам теперь не выбраться»: первый трейлер второй части заключительного сезона «Бумажного дома»

Netflix опубликовал первый трейлер второй части заключительного сезона сериала «Бумажный дом». Премьера продолжения состоится на стрим-сервисе 3 декабря.

Осторожно: спойлеры из первой части!

В ролике Профессор приехал к зданию центрального банка Испании, где находится почти вся его банда. Все они пребывают в подавленном состоянии из‑за смерти Токио во время перестрелки.

В видео также показали жесткое столкновение банды с армией военных. Все кадры сопровождаются трогательной песней «The Funeral» от Band Of Horses.

«Нам была поручена миссия положить конец ограблению. Это мы и намерены сделать», — говорит один из военных.