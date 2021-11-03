«Нам теперь не выбраться»: первый трейлер второй части заключительного сезона «Бумажного дома»

Netflix опубликовал первый трейлер второй части заключительного сезона сериала «Бумажный дом». Премьера продолжения состоится на стрим-сервисе 3 декабря.
Осторожно: спойлеры из первой части!
В ролике Профессор приехал к зданию центрального банка Испании, где находится почти вся его банда. Все они пребывают в подавленном состоянии из‑за смерти Токио во время перестрелки.
В видео также показали жесткое столкновение банды с армией военных. Все кадры сопровождаются трогательной песней «The Funeral» от Band Of Horses.
«Нам была поручена миссия положить конец ограблению. Это мы и намерены сделать», — говорит один из военных.
В продолжении «Бумажного дома» покажут события, которые происходят во время нападения на центральный банк Испании, где банда Профессора провела уже более 100 часов и пытается отбиться от военных. Теперь главным героям придется принять решающую битву, поставив на кон собственную жизнь.
«Бумажный дом» — криминальный испанский сериал о банде таинственного Профессора, которую он собрал, чтобы воплотить давнюю мечту отца — напечатать в Королевском монетном дворе Испании 2,4 млрд евро. Отличительные черты бандитов: красные комбинезоны, маски Сальвадора Дали и позывные имена — Токио, Рио, Берлин, Найроби, Денвер, Москва, Осло и Хельсинки.
По данным IMDb, в 2020 году шоу заняло второе место в рейтинге самых популярных сериалов среди пользователей сайта. Издание Variety выделило «Бумажный дом» среди самых просматриваемых шоу на Netflix.