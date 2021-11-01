Все российские регионы вводят QR-коды для посещения общественных мест

Все 85 регионов России объявили о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщает ТАСС.

Требование предъявлять подтверждение вакцинации сейчас не действует только в семи областях: Республике Алтай, Брянской области, Калмыкии, Калужской, Сахалинской, Томской и Тюменской областях. Там система начнет действовать в ближайшее время — чаще всего с 8 ноября.

С полным перечнем ограничений в каждом регионе и списком мест, в которых необходим код, можно ознакомиться на карте портала стопкоронавирус.рф.

1 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что для улучшения ситуации с распространением COVID-19 может потребоваться больше одной нерабочей недели. Согласно заявлению Поповой, темпы роста заболеваемости по стране снизились, но говорить о стабилизации рано. «Рост от 2% и выше сохраняется в 78 субъектах России. Стабилизация — в пяти. Снижение заболеваемости — в двух регионах: это Республика Калмыкия — минус 5% и Республика Карелия — минус 17,5%», — сказала она.

В России за последние сутки выявили 40 402 случая коронавируса. Это на 591 меньше максимального показателя, который был установлен вчера.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 245,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,4 млн), на втором — Индия (34,2 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (8,9 млн).