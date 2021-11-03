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Петербургские курьеры Delivery Club объявили забастовку. В компании это отрицают

Семён Гудошников
Сегодня в 17:31

Часть петербургских курьеров Delivery Club объявила забастовку из‑за новых условий работы. Об этом сообщает профсоюз «Курьер».

По словам объединения, «группа несогласных с новыми условиями труда доставщиков насчитывает более 700 человек». Первые сообщения о забастовке появились 1 ноября. В них говорится, что уже больше недели курьерам выдают только смены, у которых проставлено сразу несколько отправных точек, а многим вместо полноценных предлагают четырехчасовые слоты.

Кроме того, по словам профсоюза, сотрудников отправляют в отдаленные от них районы, «гоняют по всему городу», а по причине опозданий регулярно штрафуют. В профсоюзе заявили, что проблема коснулась как пеших, так вело- и автокурьеров. Последних, утверждается в сообщении, отправляют «в чужие районы, не компенсируя им затраты на бензин».

На роликах, опубликованных профсоюзом, курьеры говорят, что раньше радиус доставки был не более 10 километров, а теперь им приходится работать по маршрутам в разных районах. В знак протеста, как утверждают в объединении, курьеры уже несколько дней снимают свои смены.

В качестве требований к руководству недовольные сотрудники Delivery Club выдвигают следующие: предоставлять работу только в выбранном районе, отменить штрафы за опоздания и вернуть всех заблокированных курьеров. Водители, работающие в сервисе доставки, также просят поднять им зарплаты и снять поминутные штрафы.

В пресс-службе Delivery Club заявили «Афише Daily», что информация о забастовке курьеров не соответствует действительности, сервис работает в штатном режиме.

«Количество курьеров на слотах ежедневно соответствует плановому. Мы не видим ни одного курьера, который бы отказался от заранее запланированного слота. С момента закрытия залов ресторанов их заработок вырос на 20%, курьеры стараются использовать возможность заработать в период ограничений. В Санкт-Петербурге заработок существенной части курьеров по итогам октября превысил 80 тысяч рублей», — отметили в компании.

В прошлом году несколько раз бастовали московские курьеры Delivery Club — 9 июля и 30 октября они собирались у здания офиса Mail.ru на Ленинградском проспекте. Сотрудники требовали от руководства компенсировать задержанные выплаты и отменить систему штрафов за непринятые заказы из чужих зон работы. После второй акции в компании пообещали пересмотреть систему штрафов, но отменять ее отказались.

Подробности по теме
«Просто хочется справедливости»: курьеры Delivery Club — о работе, зарплатах и штрафах
«Просто хочется справедливости»: курьеры Delivery Club — о работе, зарплатах и штрафах
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