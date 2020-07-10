9 июля в Москве прошла забастовка курьеров Delivery Club, которым долгое время не выплачивали зарплату. «Афиша Daily» тоже пришла на забастовку, чтобы поговорить с курьерами о зарплатах, системе штрафов и обстоятельствах, в которых они оказались из‑за задержанных выплат.

Одэн «Мне задерживают зарплату уже два месяца. Сегодня они обещали все объяснить, поэтому я пришел. Каждые 15 дней я зарабатываю около 32 тыс. рублей, но за май и июнь до сих пор ничего не получил — это уже четыре зарплаты. Штрафы тоже бывают: например, если не берем заказ — 300 рублей, если пропустили смену — 3000 рублей. Но это честные штрафы, что делать. Я хочу только с зарплатой разобраться».

Саид «Я работаю в компании около двух лет. С выплатами у меня лично нет и не было проблем. Я боролся и переживал за ребят, которые остались без еды и жилья. Но штрафы адские. Люди работают тут только потому, что нет альтернативы, но как только что‑нибудь нормальное появится, все сразу начнут увольняться, я уверен. Из этих двух лет работы мне уже полгода не ставят смены. Они хотят перевести меня на самозанятого курьера, а я отказываюсь. Если я соглашусь и переведусь на самозанятого, они могут сразу же разорвать со мной контракт. Я буду совершенно не защищен. Все эти полгода я выхожу на разные подработки: в такси, на стройки, в другие рестораны. Мы уже начали залезать в долги, чтобы помогать друг другу. Кому‑то деньгами, кому‑то с жильем — сейчас у нас в однокомнатной квартире живут 8 человек. Поэтому я инициировал профсоюз «Курьер», мне каждый день пишут сотни сообщений о несправедливом отношении. Мы даже не успеваем обрабатывать все. В последнее время мы обращали внимание только на проблему задержки зарплат, потому что люди остались без крыши над головой. Я знаю, что седьмого числа компания начала выплачивать деньги, но мы будем бороться до тех пор, пока абсолютно все курьеры не получат свои зарплаты».

Набижон «Я больше полутора лет работаю в Delivery Club. Раньше все было нормально, а что сейчас происходит — не понимаю. Мне уже две недели не назначают смены, но при этом не увольняют. Если вам не нужны курьеры, так вы увольте, мы пойдем в другое место работать. Я заболел больше месяца назад, взял больничный. А потом выздоровел и к руководству обращался, и в прокуратуру, потому что полтора месяца без зарплаты сижу. И вот после того, как я пытался это все выяснить, мне теперь и смены не ставят. Ничего не говорят, постоянно нужно кому‑то писать. Штрафы бывают, но нормальные: у меня был один на 500 рублей за то, что перчатки забыл надеть. Мне вообще в Delivery Club нравится, но почему‑то смены не дают».

Шахбоз «Я из Узбекистана. Устроился в Delivery полтора месяца назад. И мне не нравится, что для того, чтобы получить зарплату, нужно постоянно об этом просить. Это неприятно, что я свои деньги должен выпрашивать. Мне должны были выплатить зарплату уже два раза, но пока только обещают. Первая зарплата у меня была 150 рублей, поэтому я не настаивал. Я всего лишь один раз на смену вышел за первые 15 дней, заработал 1650 рублей. А на следующий день получил штраф за невыход на смену. Но я просто не сразу разобрался, как всем этим пользоваться, и вот — штраф 1500 рублей. Поэтому заработал только 150 рублей и не пытался понять, почему они мне не приходят. А следующая зарплата уже 11 тыс. рублей была. Вчера мне сказали, что через банк перевод сделан, но мне еще ничего не пришло. Со мной вместе живет другой парень, он тоже курьер Delivery Club. Ему два дня назад пришла зарплата, а мне — нет. Вообще, работать не тяжело, нормально. За восемь часов в среднем 12–15 заказов — для нас это не трудно, работать можно, если зарплату платят. У меня еще есть программа «Достависта» — это тоже служба доставки, и там платят прям сразу. В целом я уже год работаю курьером, раньше был в «Яндексе» — там хорошо платили, но во время карантина почему‑то всех подряд поувольняли».

Азиз «Я работаю с марта. С зарплатой у меня нет проблем, но я два раза получил штраф. Один раз за то, что в свободное время снял толстовку. Просто, понимаете, иногда в торговый центр хочется в своей одежде пойти, снять униформу. Я же по своим делам, у меня на тот момент не было активных заказов. Потом вышел, смотрю — бригадир стоит, я перед ним форму надел. Он меня сфоткал, я подумал, что для отчета, а потом мне прислали штраф 3000 рублей. Сейчас я мало зарабатываю за смену, около 1000 рублей. Но те, кто раньше работал, говорят, что зарплата была больше. Я же устроился во время карантина, сейчас они изменили расстояние — раньше было только до 3 километров, сейчас уже больше. А еще время сократили: дают на заказ 8–10 минут там, где физически невозможно за такое время добраться. Поначалу я вообще вызывал такси на свои деньги, чтобы успеть и штраф не получить. Я из Киргизии, а в Москву приехал на практику. Я — стоматолог, на родине окончил ординатуру и приехал поработать. Но из‑за карантина клинику закрыли, домой вернуться я не могу, поэтому пришлось подрабатывать курьером».

Алексей (имя изменено) «Я сюда на экскурсию просто пришел. У меня с зарплатой нет проблем. Но согласен, что в Delivery Club зверская система штрафов: обратная связь отсутствует, обжаловать штрафы очень сложно, всегда нужно объяснять, из‑за чего опоздал даже на пару минут, или штраф влепят. Я трудоустроен как самозанятый: это не очень удобно, но другого выбора у меня нет. От своих коллег я ничего не слышал про задержку зарплаты — видимо, это один частный случай. Мне интересно, что тут будет происходить, но не уверен, что от этого будет толк. Все постоят и разойдутся, долгосрочно люди не способны бороться. Про забастовку я прочитал в телеграм-канале профсоюза, но вступать в него не собираюсь. У них бестолковые требования, надо посмотреть, сколько они продержатся. Тут сейчас курьеров человек 30 — и уволить их ничего не стоит».

Тилек «Я работаю всего три месяца. Мне платят зарплату, но я пришел поддержать других людей. Тем более мне тоже не нравятся штрафы. Вчера я получил штраф 3000 рублей. Мне пришел заказ, я задержался на 10 минут, потому что было далеко идти, мне позвонил начальник смены, я сказал ему, что уже подхожу к ресторану. А он закрыл мне смену и оштрафовал. В остальном пока все нормально. Работать, конечно, тяжело. И вот этот беспредел со штрафами, все несправедливо. Почти все, кого я знаю, получают каждый день хотя бы 300–600 рублей штрафа. Сняли бы штрафы, все было бы нормально. Я о забастовке узнал из телеграма, меня кто‑то добавил в чат профсоюза. Я согласен с тем, что там пишут, потому что со мной происходит то же самое».

Баха «За май–июнь я не получил ни копейки. 15 дней пришлось жить на улице, пока меня не подобрали ребята из профсоюза «Курьер». Они немного помогли с деньгами и нашли общежитие, я сейчас там живу. Поэтому я приехал, чтобы требовать свою зарплату. Я пытался обращаться к начальству. Мы работаем рядом с метро «Алексеевская», у нас там главная Наталья. Она только сидит и обещает: говорила подождать день, неделю, месяц. Она обманывала нас, а теперь не выходит на связь. Они мне должны около 60 тыс. рублей, меня жена ругает, что я не посылаю деньги. Никто не хочет нам помочь. Я из Киргизии, но у меня есть регистрация. Я хотел бы, чтобы такого не было в будущем, даже если мы уйдем из Delivery Club. Я увольнения не боюсь, я боюсь Аллаха, остальное — не страшно. Просто хочется справедливости. Они меня уже достали».