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Маколей Калкин и Джаред Лето приняли участие в показе новой коллекции Gucci

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:43

Маколей Калкин, известный по фильма «Один дома», прошелся по подиуму в новой коллекции Gucci Love Parade. Показ прошел в Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре, рядом с Китайским театром Граумана.

41-летний актер появился перед публикой в гавайской рубашке с морскими пейзажами, в укороченном пиджаке с узорами и бежевых штанах, на которых надет ремень с логотипом Gucci.

Помимо Калкина, на показе появился Джаред Лето. 49-летний актер прошелся по подиуму в сером пиджаке, в кожаных белых брюках с люверсами и в очках-авиаторах. В предстоящем фильме «Дом Gucci» он сыграет Паоло Гуччи, внука основателя бренда и одного из руководителей.

Посмотреть на новую роль Калкина можно в десятом сезоне «Американской истории ужасов» под названием «Двойной сеанс». Он вышел на Hulu 25 августа.

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