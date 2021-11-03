Маколей Калкин и Джаред Лето приняли участие в показе новой коллекции Gucci

Маколей Калкин, известный по фильма «Один дома», прошелся по подиуму в новой коллекции Gucci Love Parade. Показ прошел в Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре, рядом с Китайским театром Граумана.

41-летний актер появился перед публикой в гавайской рубашке с морскими пейзажами, в укороченном пиджаке с узорами и бежевых штанах, на которых надет ремень с логотипом Gucci.