Джаред Лето, Аль Пачино, Леди Гага, Адам Драйвер и Джереми Айронс на новом постере «Дома Gucci»

По центру стоит Леди Гага , которая играет темноволосую и властную Патрицию Реджиани. Справа от нее — Адам Драйвер в стильных очках с большой оправой в образе главного героя фильма Маурицио Гуччи, а слева — Аль Пачино с зачесанными назад волосами и темными очками в роли Альдо Гуччи. По краям расположились неузнаваемый Джаред Лето (Паоло Гуччи) и Джереми Айронс (Родольфо Гуччи) в шелковом шарфе.

В официальном твиттер-аккаунте «Дома Gucci» появился новый постер картины. На нем — звездный актерский состав в образах реальных фигур из семьи Гуччи.

«Дома Gucci» — это детективный триллер Ридли Скотта о семье Гуччи. Сюжет основан на убийстве Маурицио Гуччи, который был застрелен киллером у своего офиса в 1995 году. Виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани — она провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016 году.

Фильм основан на книге «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Идея снять проект о трагической гибели внука Гуччио Гуччи принадлежала актрисе и кинопродюсеру Джаннине Фасио, супруге Ридли Скотта. Сценарий фильма написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.

Создатели уже давно подогревают интерес к предстоящей премьере. Сперва появился первый кадр с Драйвером и Гагой, затем к актерскому составу присоединилась Сальма Хайек, вскоре вышел первый трейлер и еще несколько кадров с шикарными аутфитами Леди Гаги.

Мировая премьера «Дома Gucci» в кинотеатрах намечена на 24 ноября. В России картина выйдет на следующий день.