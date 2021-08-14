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Роды Лили Рэйб и Маколей Калкин в шубе: вышел трейлер 10-го сезона «Американской истории ужасов»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:18

В сети появился трейлер десятого сезона «Американской истории ужасов» под названием «Двойной сеанс». Он выйдет на стриминговом сервисе Hulu 25 августа. В ролике зрители впервые могут увидеть героев шоу.

Среди них — беременная женщина и ее муж-писатель в исполнении Лили Рэйб и Финна Уиттрока, b их дочь-скрипачка. Также трейлер показывает Маколея Калкина, Билли Лурд, Сару Полсон, Эвана Питерса, Фрэнсис Конрой, Лесли Гроссман и Анжелику Росс в новых образах.

Действие первой половины сезона (именно ей посвящен трейлер) развернется в городе Провинстаун в штате Массачусетс. Там, как несложно догадаться, начнут происходить мистические и жуткие события.

Как сообщалось ранее, сезон будет поделен на две части: «Красный прилив» и «Долина смерти». Судя по недавнему тизеру, героям шоу предстоит столкнуться с чудовищами земной и водных стихий и даже с пришельцами.

В юбилейном сезоне сериала, помимо прочих, снимутся Кэти Бейтс, Адина Портер и Кайя Гербер. Последняя недавно появилась в спин-оффе «Американские истории ужасов» — этот проект, к слову, продлили на второй сезон, сообщил продюсер Райан Мерфи.

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