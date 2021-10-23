«Хеллоуин убивает» пока российский кинопрокат медленно замирает — вновь под маской, олицетворяя неумолимый танатос, которому нет конца. Спойлер: большую часть новой части легендарной хоррор-франшизы героиня Джейми Ли Кертис проводит в больнице.

Если 3-го сентября горят костры рябин, то 31-го октября — крыши домов. Бригада пожарных спешит к объятому огнем жилищу Лори Строуд (Джейми Ли Кертис), чтобы потушить разбушевавшееся пламя, не подозревая, что внутри ее ждет страшно недовольный маньяк Майкл Майерс (Джеймс Джуд Кортни). Каждого из пожарных он насадит на вертел. В то же время Лори вместе со своей дочерью Карен (Джуди Грир) и внучкой Эллисон (Энди Мэтичак) оказывается в больнице, бойфренд Эллисон Кэмерон (Дилан Арнольд) находит истекающего кровью, но живого офицера полиции Хокинса (Уилл Патон), а выросший Томми Дойл (Энтони Майкл Холл) — тот самый маленький мальчик, с которым Лори сидела в 1978 году — поднимает жителей Хэддонфилда на поиски Майерса. Прольется очень много крови, но очевидно, что это еще не конец (в следующем году нас ожидает завершение новой трилогии: «Хеллоуин заканчивается»).

Удивительный, конечно, случай: в то время как другие киномонстры 1980-х уже давно сошли с дистанции (Джейсон Вурхис, кажется, окончательно ушел на дно Хрустального озера в ребуте «Пятницы, 13-е», а Фредди Крюгера сгорел в адском пламени в ремейке «Кошмара на улице Вязов»), Майкл Майерс живее всех живых, а «Хеллоуин» остается иконой слешера, на которую до сих пор продолжают молиться. Даже зумеры, которые голосуют за него долларом, отчего «Хеллоуин убивает» рвет североамериканский прокат (в сложный пандемийный период фильм за первый уикенд заработал рекордные $50 млн долларов). Это странно, ведь зумерская ранимость вроде как должна исключать лютую жестокость, но, оказывается, если правильно расставить этические флажки, молодые зрители кинотеатров с удовольствием потребляют хардкорный контент : об этом свидетельствуют не только сборы нового «Хеллоуина», но и цифры просмотров «Игры в кальмара» на Netflix. Все-таки слешер — непотопляемый жанр, какие бы процессы по переоценки экранной жестокости не происходили сейчас в обществе, а «Хеллоуин» — самая заметный из хоррор-франшиз. При этом, как известно, фильмы Дэвида Гордона Грина напрямую продолжает шедевр Джона Карпентера, игнорируя семь сиквелов и ремейки Роба Зомби. Скажем, в самом начале нового «Хеллоуина» есть флэшбек, отправляющий нас в 1978 год (в нем даже мелькнет доктор Лумис в исполнение загримированного актера) и показывающий в какой момент продолжение Грина разошлось с сиквелом «Хеллоуин-2» (1981), снятом, кстати, под присмотром Карпентера. Главный герой этого флэшбека — юный офицер Хокинс (Томас Манн), у которого, как выяснится, есть свои счеты с Майерсом. Что любопытно: Грин использует не только кадры из второго «Хеллоуина», но и целые сюжетные ходы. Так, часть действия с участием Лори будет происходить в больнице, а в сюжет вернется не только Томми Дойл, но и шериф Ли Брекетт (Чарлз Сайферс), подруга доктора Лумиса, медсестра Мэрион (Нэнси Стивенс) и повзрослевшая Линди (Кайл Ричардс) — девочка, с которой тоже сидела героиня Джейми Ли Кертис. В общем, триквел напичкан миллионом фанбойских отсылок , а Грин продолжает покадрово переснимать некоторые знаменитые сцены из карпентеровского оригинала. И, надо сказать, по второму кругу это уже начинает раздражать.

© Universal Pictures

Три года назад режиссеру удалось невозможное: вдохнуть во франшизу новую жизнь. Для этого Грин окончательно превратил Майерса в терминатора, а Лори — в Сару Коннор (не случайно же ее внучка встречалась с парнем по имени Кэмерон). Отныне не маньяк охотился за Лори, а вооруженная до зубов Лори — за ним, а в центре сюжета прогрессивно оказались сразу три поколения женщин семейства Строуд. Помимо этого в фильме были два запоминающихся шоустоппера: один с неспешно прогуливающимся по незапертым домам Майерсом, а другой — сцена убийства однокашника Эллисон (Дрю Шейд) под гнетущий карпентеркор (как и в лучшие годы, Карпентер вместе со своим сыном Коди лично написал саундтрек к картине). К слову, фирменные аккорды звучат и в новой картине, но уже не радуют. Как, впрочем, и сам фильм.



Главная проблема «Хеллоуин убивает» заключается в том, что это душная социальная сатира, похожая на худшие номера журнала «Крокодил». Такой глупой Америку, наверное, представляли себе только в Советском Союзе.

Герои невероятно плоские, каждая мысль — например, фраза «Зло должно умереть» — повторяется по три раза (и для верности звучит в четвертый), а этническое и сексуальное разнообразие (есть межрасовая и гей-пара) показаны, кажется, исключительно для галочки. Действие, напомним, происходит в красном, то есть республиканском штате Иллинойс. Мужчины ведут себя подобно карикатурным трамповским реднекам, а женщины не особо отличаются от токсичных мужиков, так что с тоской начинаешь вспоминать сценарий оригинального «Хеллоуина», в котором за фем-репрезентацию отвечала Дебра Хилл. К слову, «Хеллоуин убивает» написали сразу трое мужчин — Дэвид Гордон Грин, Дэнни МакБрайд и Скотт Тимс, но сказать им оказалось особо нечего. В фильме есть попытка поговорить про безумие толпы, про то, как подогретые убийствами люди превращаются в линчевателей, открывая в Хэддонфилде новую охоту на ведьм. Но сделана она так тупо, скучно и топорно, что уже на середине ленты глаза начинают кровоточить от лобовых приемов авторов.

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Все дело в том, что Грин и МакБрайд — больше комики, чем сатирики. Это было видно по их предыдущим работам: «Ананасовому экспрессу» и «Храбрым перцем». Они умеют веселить, но серьезные высказывания даются им с трудом. В такой ситуации новый «Хеллоуин» мог бы спасти саспенс, но и с ним у триквела все туго. В итоге картина пугает вовсе не кровавейшими сценами, благодаря которым в отдельные моменты превращается в настоящее «пыточное порно», а тем, как паршиво написана. Поэтому с прискорбием приходится сообщить, что зрительский ажиотаж вокруг фильма ничего не говорит о его качестве, а лучшим ремейком карпенетровской классики остаются даже не фильмы Роба Зомби, а «Гость» Адама Уингарда. Если кто не в курсе, в этом, быть может, главном триллере десятых годов Хеллоуин реально убивает, а маньяка сыграл страшно улыбающийся Дэн Стивенс. Вот это кино и надо брать на 31 октября.

5 / 10 Оценка

Евгения Ткачева