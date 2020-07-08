перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Основатель «Архитектурных излишеств» запустил маркет-плейс в телеграме 22:29
Выход фильма «Хэллоуин убивает» отложен на год 21:53
Евгений Миронов сыграет Петра Чайковского в проекте Кирилла Серебренникова 21:50
Нинджа, один из самых популярных стримеров в мире, провел первую трансляцию на YouTube 21:41
Фанаты «Зенита» освистали губернатора Петербурга во время церемонии награждения команды 20:54
В Подмосковье в июле откроются пляжи, кафе и рестораны 20:43
Amazon Prime Video/YouTube Посмотрите тизер-трейлер второго сезона «Пацанов»
Посмотрите тизер-трейлер второго сезона «Пацанов» 20:20
Штурм парламента Сербии, трейлер «Петровых в гриппе» и другие новости дня 20:18 Дайджест
Джеймс Блейк выпустил новый летний сингл «Are You Even Real» 20:15
Паоло Соррентино снимет фильм для Netflix 19:29
Kremlin.ru В Москве театры откроются 1 августа
В Москве театры откроются 1 августа 19:22
ФСБ приложила к делу Сафронова две экспертизы о передаче секретных данных. Одна — от 2019 года 19:11
Ростуризм будет продвигать в TikTok путешествия по России 19:02
Вышел трейлер второго сезона «Академии «Амбрелла». Действие происходит в 60-х 18:53
Канье Уэст рассказал, что переболел коронавирусом в феврале. Он лечился дома 18:19
Kon Karampelas/Unsplash Администрация США намерена заблокировать TikTok
Администрация США намерена заблокировать TikTok 18:14
Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в новой экранизации «Питера Пэна» 17:45
На месте «Симачева» может появиться комплекс с ресторанами и бутиками 17:36
Теперь официально: Disney снимает «Трон-3» 17:24
В Москве вновь задержали Петра Верзилова 17:20
Отключить рекламу

Выход фильма «Хэллоуин убивает» отложен на год

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:53

Universal Pictures отложила на год выход хоррор-фильмов «Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается», пишет IGN.

Второй фильм трилогии «Хэллоуин убивает» выйдет в октябре 2021 года вместо октября 2020 года, а его продолжение «Хэллоуин заканчивается» можно будет посмотреть в кинотеатрах только в 2022 году, также на год позже запланированного.

Место «Хэллоуина убивает» в предпраздничной сетке кинопоказа займет другой хоррор — срежиссированный Ниа ДаКостой «Кэндимен». Ранее его выход был запланирован на конец сентября 2020 года.

Кроме того, Universal Pictures анонсировала премьеру фильма «Судная ночь-5». Картину покажут в кино с 9 июля 2021 года.

«Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается» — продолжение фильма «Хэллоуин» 2018 года. Режиссером всей трилогии является Дэвид Гордон Грин. Его фильмы основаны на классическом хорроре 1978 года «Хэллоуин», снятом Джоном Карпентером.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Эскобар
Супруги Хавьер Бардем и Пенелопа Крус разыгрывают сцены из жизни кровавого наркобарона Эскобара
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
триллер
Паразиты
Блестящий фарс про классовую борьбу

Другие материалы по темам

Люди
Дэвид Гордон
Джон Карпентер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить