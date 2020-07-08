Выход фильма «Хэллоуин убивает» отложен на год

Второй фильм трилогии «Хэллоуин убивает» выйдет в октябре 2021 года вместо октября 2020 года, а его продолжение «Хэллоуин заканчивается» можно будет посмотреть в кинотеатрах только в 2022 году, также на год позже запланированного.

Universal Pictures отложила на год выход хоррор-фильмов «Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается», пишет IGN.

Место «Хэллоуина убивает» в предпраздничной сетке кинопоказа займет другой хоррор — срежиссированный Ниа ДаКостой «Кэндимен». Ранее его выход был запланирован на конец сентября 2020 года.

Кроме того, Universal Pictures анонсировала премьеру фильма «Судная ночь-5». Картину покажут в кино с 9 июля 2021 года.

«Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается» — продолжение фильма «Хэллоуин» 2018 года. Режиссером всей трилогии является Дэвид Гордон Грин. Его фильмы основаны на классическом хорроре 1978 года «Хэллоуин», снятом Джоном Карпентером.