Международная федерация гандбола после скандала разрешила спортсменкам сменить бикини на шорты

Международная федерация гандбола изменила требования к униформе и разрешила спортсменкам сменить бикини на шорты. Об этом сообщает The Guardian.

В новом регламенте указано, что гандболистки должны выступать в «коротких обтягивающих брюках» в сочетании со спортивными топами. Это произошло после того, как семь женских спортивных ассоциаций Европы обвинили глав мирового гандбола в сексизме. Согласно прошлой версии правил, спортсменки могли выступать только в бикини и топах.

В июле норвежские гандболистки отказались выступать в такой одежде, так как сочли ее неудобной и сексуализирующей. Девушки надели шорты и были оштрафованы на 1500 евро. Одной из норвежских спортсменок, Катинке Хальтвик, показались странными разные требования для женщин и мужчин в одном и том же виде спорта: вторые должны надевать облегающие майки и «не слишком мешковатые» шорты.

Глава Норвежской федерации гандбола Каре Гейр Лио тогда заявила, что организация оплатит штраф сборной, отметив важность удобной экипировки. Гандболисток также поддержали президент итальянской ассоциации Assist Луиза Риццителли и тренер сборной Франции Валери Николя.