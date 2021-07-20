Норвежские гандболистки отказались играть в бикини и надели шорты. Их оштрафовали

Как пишет Sky News , команда гандболисток предупредила EHF о своих намерениях и знала, что их ждут штрафы за нестандартные костюмы. Но на турнире со сборной Испании они появились в шортах, проигнорировав правила , и были оштрафованы на 1500 евро.

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу отказалась выступать в бикини, потому что оно неудобное и сексуализирует спортсменок. Вместо этого они надели шорты — и получили штраф, следует из сообщения на сайте Европейской федерации гандбола (EHF).

Согласно регламенту, гандболистки должны носить плотно облегающий спортивный топ с глубоким вырезом на дужках, а ширина трусов не должна превышать 10 сантиметров по бокам. Одной из норвежских спортсменок, Катинке Хальтвик, показались странными разные требования для женщин и мужчин в одном и том же виде спорта — вторые должны надевать облегающие майки и «не слишком мешковатые» шорты.

Хальтвик надеется, что их поступок станет примером для других сборных, которые так же испытывают дискомфорт в разрешенной экипировке. Она заявила норвежскому телеканалу NRK, что гандбол «должен быть инклюзивным видом спорта, а не эксклюзивным», в том числе и в вопросе одежды.

Их поддержал президент Норвежской федерации гандбола Каре Гейр Лио, отметив важность удобной экипировки для спортсменов. Он также добавил, что организация поднимала вопрос изменения правил на протяжении нескольких лет, но после обещаний разобраться никакого решения не было.

«Это вид спорта, при котором нужно постоянно двигаться, а вам мешает бикини. Игроки испытывают дискомфорт, связанный с менструациями, и в не в последнюю очередь — с религией», — поддержала норвежек тренер сборной Франции Валери Николя.