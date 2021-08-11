Европейские спортсменки требуют отставки глав мирового гандбола из‑за штрафа сборной Норвегии

Семь спортивных женских ассоциаций Европы направили письмо президенту Международной федерации гандбола Хассану Мустафе и президенту Европейской федерации гандбола Майклу Видеру с требованием уйти в отставку. Об этом сообщает The Guardian.

Девушки обвинили глав мирового гандбола в «вопиющем сексизме» за правила, по которым спортсменки обязаны носить бикини. В письме они написали, что федерации «достигли позорной точки невозврата в отношении своего имиджа как международных спортивных организаций».

Президент итальянской ассоциации Assist Луиза Риццителли отметила, что требования федераций к одежде гандболисток «не должны означать эксплуатацию женского тела».

20 июля норвежские гандболистки отказались выступать в бикини из‑за неудобства и сексуализации. Девушки надели шорты и были оштрафованы на 1500 евро. Глава Норвежской федерации гандбола Каре Гейр Лио заявила, что организация оплатит штраф сборной, отметив важность удобной экипировки.