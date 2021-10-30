Робопсы Boston Dynamics повторили клип The Rolling Stones «Start Me Up»

Выход клипа с робопсами приурочен к 40-летию релиза альбома «Tattoo You». В нем роботы в точности повторяют движения Мика Джаггера, Кита Ричардса, Ронни Вуда и других членов группы, имитируя даже попадание в текст и игру на гитаре.

Робособаки Spot от американской компании Boston Dynamics сделали ремейк клипа «Start Me Up» группы The Rolling Stones. Посмотреть ролик, получивший название «Spot Me Up», можно на ютьюб-канале компании.

Видео было подготовлено в сотрудничестве со звукозаписывающими студиями Mercury Studios и Polydor Records, а также британской рок-группой The Rolling Stones.

Впервые Boston Dynamics представила более 30 млн просмотров, модели роботов Spot быстро стали популярны в сети.

Компания часто публикует успехи своих робособак в сети. Они буксировали грузовик, играли с живыми собаками, выполняли задания для полицейского участка, искали зараженные зоны в Чернобыле и даже танцевали под хит 60-х «Do You Love Me?» в честь Нового года.