Робопсы Boston Dynamics повторили клип The Rolling Stones «Start Me Up»

Робособаки Spot от американской компании Boston Dynamics сделали ремейк клипа «Start Me Up» группы The Rolling Stones. Посмотреть ролик, получивший название «Spot Me Up», можно на ютьюб-канале компании.

Выход клипа с робопсами приурочен к 40-летию релиза альбома «Tattoo You». В нем роботы в точности повторяют движения Мика Джаггера, Кита Ричардса, Ронни Вуда и других членов группы, имитируя даже попадание в текст и игру на гитаре.