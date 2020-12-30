Четыре робота Boston Dynamics в честь Нового года станцевали под хит шестидесятых

Танец начинает человекоподобный робот Atlas, затем к нему присоединяется еще один такой же. Потом в кадре появляется робопес Spot, а за ним — робот на колесах Handle. Все они выполняют известные танцевальные движения.

Компания Boston Dynamics показала видео, на котором сразу четыре робота трех разных видов танцуют под песню «Do You Love Me?» группы The Contours, вышедшую в 1962 году. Ролик выпустили в честь наступления Нового года.

«Вся наша команда собралась вместе, чтобы отметить начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым», — говорится в описании к видео на ютьюбе.

В июле роботы Boston Dynamics вместо чирлидеров станцевали на бейсбольном матче в Японии.

Компания Boston Dynamics — один из самых известных производителей роботов в мире. На сегодняшний день самый популярный ее продукт — робопес Spot, который изначально создавался для военных компаний, однако в 2020 году появился в открытой продаже.

В декабре сообщалось, что Hyundai купит Boston Dynamics почти за миллиард долларов.