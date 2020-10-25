Робопес от Boston Dynamics провел поиск зараженных зон в Чернобыле

Робот-собака Boston Dynamics модели Spot провела поиск участков с высокой радиацией на территории зоны отчуждения в Чернобыле. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Испытания автономного робота провели исследовательская группа Бристольского университета и специалисты Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами. Эксперты надеются получить изображения и карты с участками, где уровень излучения наиболее высокий.

Радиометрические и геофизические работы проходили в двух секторах пункта временной локализации радиоактивных отходов «Рыжий лес» и в пунктах «Подлесный» и «Буряковка». В процессе использовались гамма-спектрометры, гиперспектральный и нейтронный датчики.

Электронные собаки Spot не всегда выполняют важную работу. В июле они объединились с роботами Pepper от Softbank Robotics и станцевали на пустых трибунах бейсбольного стадиона в Японии для клуба Hawks, принадлежащего той же компании, которая производит Pepper.