Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона «Ведьмака». Он выйдет 17 декабря

Новый сезон расскажет о борьбе Геральта против чудовищ, развернувшейся во вселенной сериала войне, а также попытках главного героя защитить Цири. «Если она вправду обладает такой силой, ты не поможешь ей», — предупреждают его в трейлере.

Ранее Netflix показал постеры продолжения «Ведьмака». Они указывают на то, что Геральту в будущем придется быть защитником, Цири предстоит борьба, а Йеннифер окажется в опасности — ей предназначено выживать.

Кроме того, в сентябре вышел еще один трейлер. В нем создатели шоу напомнили о событиях первого сезона и показали нового героя — старого опытного ведьмака Весемира.

Главной идеей второго сезона станет внутреннее противоречие героев. Геральта из Ривии вновь сыграет Генри Кэвилл, Цири — Фрейя Аллан, Йеннифер — Аня Чалотра, Каланте — Джоди Мей, Весемира — Ким Бодниа, Лютика — Джои Бэти.

Проект продлили и на третий сезон. Создатели также анонсировали выход второго анимационного фильма и некого нового сериала, ориентированного на детскую аудиторию.