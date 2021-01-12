Юлии Цветковой в четвертый раз предъявили обвинение в распространении порнографии

Следствие в четвертый раз предъявило обвинение художнице и активистке Юлии Цветковой по делу о распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК). Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на мать Цветковой Анну Ходыреву.

«Это все то же дело, просто прокуратура не отправляет дело в суд, а заворачивает опять на доследование. Сначала расследование вело МВД, потом СК (они предъявляли обвинение два раза), теперь — СК по Хабаровском краю», — уточнила Ходырева.

В сентябре стало известно, что прокуратура в третий раз отказалась утвердить обвинительное заключение по делу Цветковой и вернула материалы на доследование. Тогда расследование в очередной раз возобновилось.

Позже по делу о распространении порнографии началась новая следственная экспертиза. В частности, региональное управление СК и ЕАО направили на искусствоведческую и психологическую экспертизы один из эпизодов сериала «Секс в большом городе».

На Юлию Цветкову завели три административных дела о пропаганде ЛГБТК+ среди несовершеннолетних и одно уголовное о распространении порнографии. Поводом для последнего стали художественные изображения вульв, которые она публиковала в паблике «Монологи вагины». Художнице грозит до шести лет лишения свободы.

С ноября 2019 года по март 2020-го Цветкова находилась под домашним арестом, затем его сменили на подписку о невыезде. В апреле прошлого года арт-активистка стала лауреаткой премии Freedom of Expression в номинации «Искусство». Она также возглавила топ-50 самых влиятельных людей в российском искусстве в 2020 году по версии журнала «Артгид».