«Гуччи не нужна никакая кровь»: Леди Гага и Адам Драйвер в новом тизере «Дома Gucci»

Картина расскажет о событиях, предшествовавших трагедии, которая случилась в 1995 году. Тогда Маурицио Гуччи (его в фильме играет Адам Драйвер ) был застрелен киллером у своего офиса. Заказчицей убийства признали жену погибшего — Патрицию Реджани.

В сети появился новый тизер фильма «Дом Gucci», посвященного жизни и убийству бизнесмена Маурицио Гуччи. Премьера ленты, поставленной Ридли Скоттом, состоится в России 2 декабря.

Роль Патриции в «Доме Gucci» досталась певице Леди Гаге. Судя по тизеру, зрители увидят, как Реджани встретила Гуччи, вышла замуж за него и постепенно вникла в детали модного бизнеса.

«Gucci словно пирог. Сперва ты пробуешь кусочек, затем хочешь еще, а затем желаешь все блюдо для одного себя», — заявляет в тизере герой Драйвера.

Помимо Леди Гаги и Адама Драйвера, в картине снялись Джаред Лето, Аль Пачино, Сальма Хайек, Джек Хьюстон, Рив Карни и Джереми Айронс. Их можно увидеть в трейлере фильма, а также на постере.

Лента основана на книге «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Идея снять проект о трагической гибели внука Гуччио Гуччи принадлежала актрисе и кинопродюсеру Джаннине Фасио, супруге Ридли Скотта. Сценарий фильма написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.