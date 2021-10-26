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Павел Дуров объявил о запуске рекламной платформы в Telegram

Денис Ламехов
Сегодня в 21:32

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о запуске рекламной платформы в приложении. Сообщение он опубликовал в официальном блоге.

Платформа уже работает в тестовом режиме. Согласно правилам соцсети, рекламное сообщение ограничено 160 символами, в него невозможно вставить внешние ссылки или фото.

Запрещены кликбейт, реклама азартных игр, наркотиков, табака, алкоголя и оружия. Минимальный бюджет для запуска рекламной кампании составляет 2 млн евро. При этом 1 млн евро — депозит, который не вернется, если рекламодатель не потратит 10 млн евро за прошедшие 12 месяцев.

Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет только большие каналы, где уже и так есть реклама. Их поддержка приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram.

Для показа рекламы не будут использоваться личные данные людей, зарегистрированных на площадке. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, сообщил основатель приложения.

Наконец, согласно заявлению предпринимателя, официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале.

Ранее Дуров сообщал, что Telegram разрабатывает систему платных подписок, которые позволят отключить рекламу в крупных каналах.

Сегодня, 26 октября, Роскомнадзор внес Telegram в реестр соцсетей. Находящиеся в этом списке площадки должны иметь представительство в России, самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Соцсети также обязаны устанавливать на главной странице электронную форму для жалоб на запрещенный контент от пользователей.

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