РКН внес Telegram и «Живой журнал» в реестр соцсетей. Это необходимо для исполнения нового закона

Роскомнадзор внес Telegram и «Живой журнал» в реестр социальных сетей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве заявили, что владельцам интернет-ресурсов были направлены соответствующие уведомления.

В сентябре Роскомнадзор приступил к формированию реестра соцсетей в России, чтобы следить, исполняют ли они российские законы. Сейчас в реестр включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По словам РКН, реестр позволит добиться удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, — к примеру, треш-стримов. Пользователи смогут сообщить ведомству, что нашли ресурс с признаками соцсети, что на каком‑то портале разблокировали запрещенный контент, или направить на горячую линию вопросы о взаимодействии с соцсетью.

1 февраля в России вступил в силу закон о больших соцсетях (с трафиком более 500 тыс. пользователей в сутки). Такие площадки должны создать представительство в России, самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент: детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, сообщения о несанкционированных акциях и митингах, а также нецензурную брань. Соцсети также обязаны устанавливать на главной странице электронную форму для жалоб на запрещенный контент от пользователей.