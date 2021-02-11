Telegram разрабатывает систему платных подписок, отключающих рекламу в приложении

Мессенджер Telegram разрабатывает систему платных подписок, которые позволят отключить рекламу в крупных каналах. Об этом создатель приложения Павел Дуров сообщил в своем блоге.

Предприниматель пообещал, что в частных и групповых чатах никогда не появится реклама. Ее можно будет встретить только в крупных каналах, которые работают по принципу «один ко многим».

Причем реклама в каналах окажется исключительно контекстной. Telegram не собирается делиться пользовательскими данными для создания таргетированной рекламы, которую предлагают конкуренты.

«Мы считаем, что собирать личные данные пользователей для таргетированной рекламы таким образом, как это делают WhatsApp и Facebook, — аморально. Нам нравится подход таких заботящихся о конфиденциальности сервисов, как DuckDuckGo», — заявил Дуров.

По словам создателя мессенджера, пользователи Telegram уже монетизируют свой контент, но это происходит хаотично из‑за отсутствия официальных инструментов и зачастую приводит к появлению на платформе навязчивой рекламы.

«Мы хотим исправить эту ситуацию, предложив владельцам каналов альтернативу, разработанную с заботой о конфиденциальности», — отметил он.

Компания позаботится и о пользователях, которые хотят избежать рекламы. Для них Telegram предложит варианты платных подписок, позволяющих отключить маркетинговый контент.