Стивен Кинг похвалил триллер Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо»

Американский писатель Стивен Кинг, он же Король ужасов, похвалил новый психологический триллер Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо». Свой короткий отзыв он оставил в твиттере.

«Я посмотрел „Прошлой ночью в Сохо“ на предпоказе и планирую прийти на него снова, когда он дебютирует в пятницу. Я почти никогда не пересматриваю фильмы (очень много хороших картин надо успеть изучить), но этот особенный. Путешествие во времени с изюминкой», — написал Кинг.

В ответ на пост писателя Эдгар Райт заявил, что этот комментарий сделал его год. По словам режиссера, он бы не смог снять «Прошлой ночью в Сохо», если бы в этом мире не существовало сочинений Кинга.

«И вы планируете посмотреть его снова? Я действительно поражен», — написал Райт.

Действие триллера происходит в Лондоне. Молодая девушка (Томасин МакКензи) начинает видеть призраков, а ее сны — это видения из прошлого. По ночам она попадает в 1960-е и живет жизнью ее кумира — известной певицы в исполнении Ани Тейлор-Джой. Премьера в кинотеатрах России запланирована на 11 ноября.

В последнее время Стивен Кинг часто хвалит новые фильмы и сериалы. Хоррор «Злое» он назвал блестящим, а «Дюна» — по словам писателя, действительно хорошая картина с удивительными спецэффектами.