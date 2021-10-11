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Universal Pictures показал последний трейлер фильма «Прошлой ночью в Сохо»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:37

Universal Pictures выпустил финальный трейлер фильма Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо». Российская премьера киноленты запланирована на 11 ноября.

В ролике показали молодую девушку Элоизу (Томасин МакКензи), которая невероятным образом перемещается в 1960 год в тело певицы Сэнди (Аня Тейлор-Джой). Однако она узнает, что и вправду проживает жизнь в теле артистки, но ей вскоре грозит смерть. Теперь Элоиза должна остановить убийство Сэнди любой ценой.

«Психологический триллер Эдгара Райта о молодой девушке, увлеченной дизайном одежды, которая таинственным образом может попасть в 1960-е годы, где она встречает своего кумира, ослепительного певца-подражателя. Но Лондон 1960-х годов — не то, чем он кажется, и время, кажется, рушится с сомнительными последствиями…» — сказано в официальном описании фильма.

В картине режиссера «Малыша на драйве» также появятся Мэтт Смит, Теренс Стамп, Дайана Ригг и другие актеры. Сценарий ленты Райт писал в соавторстве с Кристи Уилсон-Кейрнс («1917»). Грядущий фильм вдохновлен триллерами «Отвращение» Романа Полански и «А теперь не смотри» Николаса Рога, которые считаются классикой жанра.

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