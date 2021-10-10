Премьера «Прошлой ночью в Сохо» в России состоится на неделю позже

В России перенесли премьеру фильма Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» на неделю позже. Об этом сообщает DTF.

Теперь кинолента выйдет в прокат 11 ноября вместо 3-го. Дания и Сингапур также подверглись переносу, там релиз состоится 25 ноября.

Издание предполагает, что изменения связаны с выходом фильма Хлои Чжао об инопланетной расе суперлюдей «Вечные». Премьера киноленты запланирована на 4 ноября, через день после изначальной даты релиза «Прошлой ночью в Сохо».

Работа Райта вдохновлена триллерами «Отвращение» Романа Полански и «А теперь не смотри» Николаса Рога, которые считаются классикой жанра. Сценарий писали сам режиссер и Кристи Уилсон-Кейрнс («1917»).

Главные роли в картине исполнили Аня Тейлор-Джой и Томасин МакКензи. В ней также появятся Мэтт Смит, Теренс Стамп, Дайана Ригг и другие актеры.