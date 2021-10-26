В России за последние сутки выявили 36 446 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 1484 меньше максимального показателя заболеваемости, который был установлен вчера.
Суточный прирост случаев СOVID-19 в Москве уменьшился с 7778 до 6074. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан, Крым и Пермский край.
В стране зафиксирован новый антирекорд по смертности — за сутки умерли 1106 человек, что на 31 превосходит предыдущий максимальный показатель, установленный 23 октября. За все время скончались 232 775 человек.
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 8 316 019. За последние сутки выздоровели 26 973 человека, за все время — 7 213 584.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 242,3 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (44,9 млн), на втором — Индия (34,1 млн), на третьем — Бразилия (21,6 млн), на четвертом — Великобритания (8,6 млн).