В России за последние сутки выявили 36 446 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 1484 меньше максимального показателя заболеваемости, который был установлен вчера.

Суточный прирост случаев СOVID-19 в Москве уменьшился с 7778 до 6074. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан, Крым и Пермский край.