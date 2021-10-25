В Москве и Подмосковье выявили три случая заболевания новой мутацией «Дельта»-штамма коронавируса AY.4.2. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, на данный момент ведомство внимательно следит за распространением нового штамма в России.

21 октября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в стране выявили единичные случаи заражения AY.4.2.

Он отметил, что новый вариант «Дельта»-штамма обладает большей заразностью — примерно на 10%. В институте подчеркнули, что российские вакцины от коронавируса будут эффективны против новой версии штамма.

Накануне центр «Вектор» впервые опубликовал фото AY.4.2. Вирус удалось вырастить в клетках эпителия почки африканской зеленой мартышки.