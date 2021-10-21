В России выявили первые случаи нового варианта дельта-штамма AY.4.2

В России выявили единичные случаи заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса AY.4.2. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

По его словам, новый вариант является одним из множества ответвлений штамма «Дельта». Он обладает большей заразностью — примерно на 10 процентов.

Хафизов отметил, что AY.4.2 имеет потенциал распространения не только в России, но и во всем мире. «Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах», — уточнил он.

По мнению Хафизова, российские вакцины от коронавируса будут эффективны против новой версии дельта-штамма. Он подчеркнул, что AY.4.2 не сильно отличается от «Дельты», чтобы «кардинально менять способность связывания с антителами».

Дельта-штамм начал широко распространяться в России в конце весны. 26 июня в стране зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса AY.1, также именуемым как «Дельта плюс». 19 августа вакцину «Спутник V» модифицировали под дельта-штамм.