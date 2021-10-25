Центр «Вектор» впервые опубликовал фото «Дельта»-штамма коронавируса

Вирус вырастили из клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. «Ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии», — заявили агентству в «Векторе».

21 октября ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщил, что в России выявили единичные случаи заражения новым вариантом «Дельта»-штамма коронавируса — AY.4.2, который обладает большей заразностью — примерно на 10 процентов. В институте подчеркнули, что российские вакцины от коронавируса будут эффективны против новой версии штамма.