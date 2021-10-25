Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные 1,47 млн долларов

Пару кроссовок Nike Air Ships звезды американского баскетбола Майкла Джордана продали на аукционе Sotheby’s за 1,47 млн долларов. Это самая высокая цена, которую когда‑либо отдавали за игровую обувь. Об этом пишет BBC News.
Обувь с автографом спортсмена купил известный коллекционер Ник Фиорелла. До аукциона их предполагалось продать по цене от 1 до 1,5 млн долларов.
Джордан играл в этой паре красно-белых Nike Air Ships во время своего первого сезона с Chicago Bulls в 1984 году. Кроссовки специально разработали для дебюта баскетболиста в составе команды, тогда же спортсмен и Nike начали сотрудничество по созданию его фирменного бренда одежды и обуви.
Однако это не самые дорогие кроссовки из когда‑либо проданных на торгах. Рекорд принадлежит рэперу Канье Уэсту, чьи прототипы Nike Air Yeezy 1 в апреле были проданы на частном аукционе за 1,8 млн долларов.