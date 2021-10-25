Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные 1,47 млн долларов

Пару кроссовок Nike Air Ships звезды американского баскетбола Майкла Джордана продали на аукционе Sotheby’s за 1,47 млн долларов. Это самая высокая цена, которую когда‑либо отдавали за игровую обувь. Об этом пишет BBC News.

Обувь с автографом спортсмена купил известный коллекционер Ник Фиорелла. До аукциона их предполагалось продать по цене от 1 до 1,5 млн долларов.