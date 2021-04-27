Кроссовки Канье Уэста, в которых он выступал на «Грэмми», продали за рекордные 1,8 млн долларов

Кроссовки Nike Air Yeezy 1, в которых Канье Уэст выступал на «Грэмми» в 2008 году, продали за рекордные 1,8 млн долларов (135 млн рублей). Об этом говорится в твиттере аукционного дома Sotheby’s, который выступал посредником продажи.
Покупателем стал не одинокий любитель кроссовок, а компания Rares, которая занимается скупкой и перепродажей редкой обуви. Фирма ожидает, что их новый актив будут расти в цене, и собирается предложить всем желающим купить «долю» кроссовок Уэста.
Air Yeezy 1 были разработаны Уэстом вместе с дизайнерами Nike Марком Смитом и Тиффани Бирс. Пара была выпущена в единственном экземпляре и послужила началом бренда Yeezy. С 2015 года кроссовки под этим брендом выпускает adidas.
Nike Air Yeezy 1 более чем в 3 раза превзошли в цене предыдущие самые дорогие кроссовки. В мае 2020 года на аукционе в Нью-Йорке за 560 тыс. долларов были проданы Nike Air Jordan 1, в которых Майкл Джордан выступал за «Чикаго Буллз» на игре в 1985 году и разбил щит.