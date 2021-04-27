Кроссовки Канье Уэста, в которых он выступал на «Грэмми», продали за рекордные 1,8 млн долларов

Кроссовки Nike Air Yeezy 1, в которых Канье Уэст выступал на «Грэмми» в 2008 году, продали за рекордные 1,8 млн долларов (135 млн рублей). Об этом говорится в твиттере аукционного дома Sotheby’s, который выступал посредником продажи.

Покупателем стал не одинокий любитель кроссовок, а компания Rares, которая занимается скупкой и перепродажей редкой обуви. Фирма ожидает, что их новый актив будут расти в цене, и собирается предложить всем желающим купить «долю» кроссовок Уэста.