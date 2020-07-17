Аукционный дом Christie’s и один из крупнейших маркетплейсов кроссовок Stadium Goods проведут совместные торги. За вывеской «Original Air: A Sale of Michael Jordan Game-Worn and Player Exclusive Sneaker Rarities», как можно догадаться, скрываются лоты, в которых играл Майкл Джордан, а также редкие экземпляры из его личной коллекции. Всего на торгах будет представлено 11 позиций.

Часть из них уже анонсировали. Например, кроссовки Nike Air Ship 1984 года, в которых молодой Джордан играл во время предсезонки NBA. Их стоимость оценивается от 350 до 550 тыс. долларов. Второй лот — номерные Air Jordan 7 Olympic 1992 года. В них баскетболист выиграл олимпийское золото со сборной США на играх в Барселоне. Их оценивают в 50–70 тыс. долларов. Еще одни кроссовки Air Jordan 14 Chicago 1998 года. В этой паре Майкл тренировался во время подготовки к финальным матчам сезона. Эту редкую расцветку особенно наблюдательные поклонники могли увидеть на баскетболисте в документалке «Последний танец».