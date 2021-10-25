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Путин поручил регионам запретить ночную работу ресторанов и клубов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:15

Владимир Путин поручил региональным властям усилить контроль за соблюдением ограничений по коронавирусу, включая запрет на ночную работу общепита и развлекательных заведений. Рестораны и клубы должны быть закрыты для посетителей с 23.00 до 06 часов утра, сообщается на сайте Кремля.

Президент также поручил губернаторам и работодателям до 15 ноября обеспечить работающим россиянам два выходных на вакцинацию и отправить сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями на удаленку на месяц.

Главам регионов он порекомендовал ввести самоизоляцию для непривитых людей старше 60 лет.

Помимо этого, Путин поручил «кратно увеличить» охват тестирования на коронавирус и предусмотреть изоляцию заболевших в кратчайшие сроки. Также необходимо контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

20 октября Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Про новые ограничения в Москве, Петербурге и регионах (там ввели QR-коды) можно почитать здесь.

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