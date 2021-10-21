Forbes: контракт с ресторанным гидом Michelin обошелся правительству Москвы в 80 млн рублей

Контракт с ресторанным гидом Michelin обошелся московскому правительству в 80-90 млн рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к столичной мэрии.

Издание утверждает, что компания Michelin Travel Partners начала обсуждать участие Москвы в гиде еще в начале 2010-х. Тогда в переговорах участвовал столичный департамент торговли и услуг, а также представители бизнеса.

По словам собеседника Forbes из ресторанной отрасли, активная фаза переговоров началась в 2013 году, перед Олимпиадой в Сочи. Ожидалось, что не только черноморский регион, но и Москва столкнется с наплывом туристов. Однако после присоединения Крыма и последовавшего международного скандала представители Michelin отказались от создания гида в России.

В 2018 году переговоры возобновились — в них начал участвовать московский комитет по туризму. В течение полутора лет он смог заключить контракт с Michelin на указанную изданием сумму.

Евгения Щербакова, директор по B2B-маркетингу компании Metro, партнера Michelin, рассказала Forbes, что составители гида несколько раз обсуждали вопрос финансирования и с представителями российского бизнеса. Однако, по ее словам, это не дало результатов: «каждая компания тянула одеяло на себя и хотела влиять на составление путеводителя». В результате договариваться решили с московской администрацией.

Презентация первого в России мишленовского гида состоялась 14 октября. В него вошли московские заведения.

Семь ресторанов получили одну звезду Michelin: Selfie (Анатолий Казаков), «Белуга» (Евгений Викентьев), Grand Cru (Давид Эммерле), White Rabbit (Владимир Мухин), Biologie (Екатерина Алехина), «Сахалин» (Алексей Когай) и Savva (Андрей Шмаков).

Две звезды присудили двум заведениям: Artest (Артем Стафьев и Аркадий Новиков), а также Twins Garden (Иван и Сергей Березуцкие). Три звезды ни один московский ресторан не получил.

Справочник Michelin выпускается с 1900 года, и Россия стала 33-й страной, где он начнет выходить. Всего в гид по Москве войдут 69 заведений — в том числе 45 не отмеченных звездами.

При помощи шеф-поваров, рестораторов и критиков «Афиша Daily» ответила на главные вопросы о том, что такое мишленовский гид.