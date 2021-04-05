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Лига безопасного интернета попросила МВД проверить одно из интервью Дудя на пропаганду наркотиков

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:57

Лига безопасного интернета попросила Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России проверить одно из интервью журналиста и видеоблогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение околоправительственной организации.

«Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо», — заявила директор лиги и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина (дочь Елены Мизулиной).

В организации считают, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних». Мизулина напомнила, что пропаганда наркотиков и психотропных веществ через интернет запрещена частью 1 статьи 46 закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также статьей 6.13 КоАП.

О каком именно выпуске Дудя идет речь, не уточняется.

В конце марта Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру провести проверку в отношении рэпера Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков среди детей.

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