Лига безопасного интернета попросила МВД проверить одно из интервью Дудя на пропаганду наркотиков

Лига безопасного интернета попросила Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России проверить одно из интервью журналиста и видеоблогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение околоправительственной организации.

«Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо», — заявила директор лиги и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина (дочь Елены Мизулиной).

В организации считают, что «информационная продукция с пропагандой наркотиков может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних». Мизулина напомнила, что пропаганда наркотиков и психотропных веществ через интернет запрещена частью 1 статьи 46 закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также статьей 6.13 КоАП.

О каком именно выпуске Дудя идет речь, не уточняется.

В конце марта Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру провести проверку в отношении рэпера Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков среди детей.