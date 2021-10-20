The Verge: Facebook планирует сменить название компании

Facebook собирается на следующей неделе изменить название компании. Об этом пишет The Verge со ссылкой на источник, «непосредственно осведомленный в данном вопросе».

Смена бренда, по данным издания, связана с планами Facebook по созданию метавселенной — виртуального пространства, в котором люди смогут встречаться и пользоваться различными сервисами благодаря технологиям виртуальной и дополненной реальности. Ожидается, что генеральный директор корпорации Марк Цукерберг объявит об изменениях на ежегодной конференции Connect, намеченной на 28 октября, но это может произойти и раньше.

Ребрендинг, по информации The Verge, должен сделать так, чтобы технологический гигант был известен не только соцсетью Facebook. Она должна восприниматься как один из множества продуктов компании, таких как Instagram, WhatsApp, Oculus и другие.

Новое название ИТ-корпорации держится в строжайшем секрете и неизвестно даже большинству из ее высшего руководства. Издание предполагает, что оно может быть как‑то связано с Horizon — недавно запущенным приложением Facebook для работы в виртуальных офисах.

В самой компании пока никак не прокомментировали возможную смену названия.

17 октября Facebook объявил о планах нанять в ближайшие пять лет около 10 тыс. новых работников для создания «масштабной метавселенной». Основную часть кадров должны составить высококвалифицированные инженеры, которых в первую очередь будут искать в Германии, Франции, Италии, Польше, Нидерландах и Ирландии. «Афиша Daily» разбиралась, зачем Марку Цукербергу нужна эта инициатива и почему он идет в Европу.