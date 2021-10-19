В России новый антирекорд по смертности от ковида: за сутки умерли 1015 человек

В России вновь антирекорд по смертности от COVID-19. За сутки умерли 1015 человек, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 13 больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено 16 октября. За весь период от коронавируса скончались 225 325 человек.
Суточный прирост по стране составил 33 740 новых случаев (на 585 меньше, чем вчера). На первом месте по этому показателю Москва — 5700 заражений. За ней идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, республики Башкортостан и Крым.
Общее число выявленных в стране случаев увеличилось до 8 060 752. За последние сутки выздоровели 23 426 пациентов, за все время — 7 040 481.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 240,2 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (44,4 млн), на втором — Индия (34 млн), на третьем — Бразилия (21,5 млн), на четвертом — Великобритания (8,4 млн).