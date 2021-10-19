В России новый антирекорд по смертности от ковида: за сутки умерли 1015 человек

В России вновь антирекорд по смертности от COVID-19. За сутки умерли 1015 человек, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 13 больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено 16 октября. За весь период от коронавируса скончались 225 325 человек.

Суточный прирост по стране составил 33 740 новых случаев (на 585 меньше, чем вчера). На первом месте по этому показателю Москва — 5700 заражений. За ней идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, республики Башкортостан и Крым.