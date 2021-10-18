В России вновь обновился антирекорд по числу новых случаев коронавируса. Заразились 34 325 человек

За последние сутки в России выявили 34 325 случаев коронавируса — это максимум с начала пандемии , сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 22 превосходит предыдущий максимальный показатель, который был зафиксирован вчера.

В Москве заболеваемость увеличилась с 6740 до 6823 заражений. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан и Пермский край.