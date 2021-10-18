В России вновь обновился антирекорд по числу новых случаев коронавируса. Заразились 34 325 человек

За последние сутки в России выявили 34 325 случаев коронавируса — это максимум с начала пандемии, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 22 превосходит предыдущий максимальный показатель, который был зафиксирован вчера.
В Москве заболеваемость увеличилась с 6740 до 6823 заражений. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан и Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 8 027 012. За сутки умерли 998 человек, за все время скончались 224 310 человек. Выздоровели за сутки 16 431 пациент, за весь период — 7 017 055.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 239,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (44,4 млн), на втором — Индия (34 млн), на третьем — Бразилия (21,5 млн), на четвертом — Великобритания (8,3 млн).