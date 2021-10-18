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Музеи Вены завели страницу на OnlyFans в знак протеста против цензуры искусства в Instagram и TikTok

Денис Ламехов
Сегодня в 19:14

Совет по туризму Вены зарегистрировал аккаунт на сервисе OnlyFans, известном в первую очередь как платформа для публикации эротического контента. Этот шаг — протест против цензуры изображения обнаженного тела в искусстве, с которой венские музеи столкнулись в Instagram, Facebook и TikTok. Об этом сообщает The Guardian.

Издание перечисляет случаи блокировок, которые затронули страницы музеев Вены в соцсетях. В 2018 году венский Музей естествознания выложил фотографию статуэтки Венеры Виллендорфской возрастом 25 тыс. лет — Facebook признал ее порнографической и удалил с сайта.

В 2019-м неназванная картина Рубенса была удалена из Instagram за то, что «нарушила правила пользования приложением» — при этом в самих правилах указано, что художественное изображение наготы допустимо.

© Koloman Moser/Wikimedia

В начале 2021 года видео, на котором показана картина «Пара влюбленных» Коломана Мозера, одного из основателей Венского сецессиона, было расценено Instagram и Facebook как «потенциально порнографическое». Платформы удалили ролик.

Наконец в июле 2021-го TikTok заморозил, а затем удалил страницу Музея Альбертина за то, что в нем были выложены работы японского фотографа Нобуеси Араки. На фото была изображена прикрытая женская грудь. Музей зарегистрировал новый аккаунт.

© Egon Schiele/Wikimedia

Представитель Венского совета по туризму Хелена Хартлауэр заявила, что город и культурные институции столкнулись с «практически полной невозможностью» использовать работы, так или иначе показывающие наготу, в материалах для промо. «Да, конечно, можно работать и без них, но такие картины и скульптуры важны для венского искусства, зачастую они играют ключевую роль — взять тот же автопортрет обнаженного Эгона Шиле. Это культовая работа», — отметила она.

Так город задумался о странице на OnlyFans: «Тут мы наконец сможем все это показать», — сказала Хартлауэр. Аккаунт назван «Vienna’s 18+ content», а кампания по его продвижению — «Vienna strips on OnlyFans» («Вена раздевается на OnlyFans»).

Венские власти ожидаемо столкнулись с проблемами при запуске проекта в соцсетях. Twitter, Facebook и Instagram отказались публиковать ссылки на платформу эротического контента и предложили связаться с поддержкой. Решение этих вопросов «заняло недели».

В июле 2021 года другой сайт для взрослых, Pornhub, разработал серию онлайн-туров «Classic Nudes» («Классическое ню») по шести ведущим музеям мира — Лувру, Метрополитену, Британскому, Прадо, Орсе и Уффици. Порноактеры записали аудиогиды и ролики к экскурсиям. Вскоре Лувр и Уффици заявили, что подадут на Pornhub в суд.

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