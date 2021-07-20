Лувр и галерея Уффици подадут в суд на Pornhub из‑за эротических путеводителей по музеям

Лувр и итальянская галерея Уффици подадут в суд на Pornhub за создание эротического онлайн-путеводителя по коллекциям крупнейших музеев мира. Об этом сообщили The Times.

По мнению руководства музейных организаций, проект «Классическое ню» нарушает авторские права. Юридические службы Лувра и галереи Уффици обратились к министерствам культуры своих стран и в правозащитные организации.

Директор галереи Уффици Айке Шмидт отказался комментировать скандальные путеводители, однако заявил, что не хотел бы, чтобы музей каким‑либо образом ассоциировался с порносайтом. Лувр потребовал немедленно удалить свои картины из материалов Pornhub.

Проект «Классическое ню» («Classic Nudes») появился в июле. В нем Pornhub предложил маршруты по шести музеям — Лувру, Метрополитену, Британскому музею, Право, Орсе и Уффици. Некоторые картины сервис для взрослых сопроводил тематическими роликами и аудиогидами.