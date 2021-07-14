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Pornhub создал онлайн-путеводители по ведущим музеям мира в стиле классическое ню

Семён Гудошников
Сегодня в 17:33

Сайт для взрослых Pornhub разработал серию онлайн-туров «Classic Nudes» («Классическое ню») для шести ведущих музеев мира — Лувра, Метрополитена, Британского, Прадо, Орсе и Уффици. Проект должен побудить публику посещать, исследовать и вновь влюбляться в культурные институции, сообщает The Art Newspaper.

Работы можно посмотреть как онлайн, так и офлайн — лично отправившись в музеи и проделав путь, разработанный сайтом. Каждое произведение, включенное в путеводитель, сопровождается ироничным описанием. К примеру, о «Весне» Боттичелли Pornhub говорит следующее: «Художник нарисовал это для чувака по имени Лоренцо Медичи, чтобы тот подарил картину своей невесте».

К избранным картинам, таким как «Турецкая баня» Жана Энгра, прилагается аудиогид, записанный порноактрисой Асой Акирой. «Пора отказаться от скучных аудиотуров и вместе со мной наслаждаться каждым мазком этих эротических шедевров», — заявила актриса.

Пара порноактеров-любителей MySweetApple создала для Pornhub эротические ролики, вдохновленные несколькими знаковыми картинами из каждого музея. Среди них «Происхождение мира» Гюстава Курбе и «Венера Урбинская» Тициана.

В начале года Pornhub попал в скандал из‑за видео с несовершеннолетними, которые были размещены на сайте без их согласия. С компанией перестали сотрудничать Visa и Mastercard, а Pornhub ввел биометрическую верификацию пользователей.

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