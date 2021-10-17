В Москве, Петербурге и Перми появятся роботы. Они будут проверять ковидные QR-коды

В некоторых общественных местах Москвы, Петербурга и Перми появятся роботы, которые будут проверять QR-коды у привитых от коронавируса или переболевших им граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компания «Промобот».
«Российская компания „Промобот“, производитель сервисных роботов, представила первого робота для проверки QR-кодов в ресторанах и общественных местах. Робот способен перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями», — говорится в сообщении.
Робота оснастили сканером для считывания QR-кодов и паспорта, а также интегрировали с сервисом «Госуслуг».
Такие роботы появятся в столичном ресторане итальянской кухни The Toy, в питерской сети «Гуси» и пермском ресторане Amber.
По данным «Промобота», их также установят в аэропортах и учебных заведениях.
В Москве и Петербурге систему QR-кодов отменили 19 июля. В Пермском крае с 30 сентября QR-коды необходимо предъявлять при посещении спортивных центров, театров, кинотеатров, филармоний, домов культуры, цирка и общественных мероприятий.