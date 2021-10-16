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В Екатеринбурге 16 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем

Виктория Шанина
Сегодня в 18:16

В Екатеринбурге после употребление суррогатного алкоголя скончались 16 человек. Они отравились спиртом с содержанием метанола, пишет ТАСС.

Смерти фиксировались в течение последних нескольких дней. Алкоголь продавали на розлив на Ботаническом рынке. Предпринимателя, организовавшего продажу, задержали.

7 октября смертельные случаи от суррогатного алкоголя зарегистрировали в Оренбургской области. Тогда скончались 10 человек, 8 октября число жертв увеличилось до 14, а 10-го числа персс-служба регионального правительства сообщила о 34 случаях.

По делу об отравлении людей задержано десять человек, семь из них уже арестованы. Следственный комитет возбудил пять уголовных дел. В том числе за производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

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