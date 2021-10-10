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Жителям Оренбуржья предложили обменять алкоголь на продуктовые наборы

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:21

Власти Оренбургской области предложили местным жителям обменять алкоголь сомнительного качества на продуктовые наборы. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы регионального правительства.

В кабмине уточнили, что совершить обмен можно в магазинах сети «Желен», а стоимость самого продуктового набора превышает стоимость алкоголя в несколько раз.

10 августа в течении всего дня в городе Орске 10 автомобилей с громкоговорителями предупреждают об опасности алкогольной продукции не только в пластиковой таре, но и стеклянной. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, народные дружинники, работники социальных служб и волонтеры проводят подворовые и подомовые обходы местных жителей.

В настоящее время в области число погибших от суррогатного алкоголя увеличилось до 34, также 67 человек пострадали. «24 человека госпитализированы, 11 из них в удовлетворительном состоянии, 6 из них готовятся к выписке, у 2 — состояние средней тяжести, 7 пострадавших в тяжёлом состоянии, 4 на ИВЛ», — отмечается в сообщении.

Первые смертельные случаи от суррогатного алкоголя были зарегистрированы в области 7 октября. Тогда скончались 10 человек, а 8 сентября число жертв увеличилось до 14.

По делу об отравлении людей задержано десять человек, семь из них уже арестованы. Следственный комитет возбудил пять уголовных дел. В том числе за производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

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