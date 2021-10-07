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В Оренбуржье десять человек умерли от отравления алкоголем

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:49

В Оренбургской области скончались 10 человек после употребления суррогатного алкоголя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В сообщении говорится, что случаи смерти от алкоголя были зафиксированы в нескольких населенных пунктах восточного Оренбуржья. В настоящее время один человек находится в реанимации.

«По предварительной информации, даже небольшой объем выпитого алкоголя приводит к летальному исходу. Он продавался в разной таре и в разных местах», — отмечает пресс-служба.

Губернатор региона Денис Паслер поручил местным главам проинформировать население о недопустимости приобретения и употребления нелегального алкоголя. Он также потребовал срочно проработать эти вопросы с торговыми организациями в муниципалитетах.

«Правоохранительные органы проводят следственные действия. Задачи муниципалитетов — подключиться к этой работе и защитить оренбуржцев от новых трагических случаев. Я призываю всех жителей Оренбуржья, особенно восточного, воздержаться от покупки и употребления нелицензированных напитков. Цена этого — ваша жизнь», — сказал он.

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